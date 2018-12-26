В Киеве будут судить мошенника за хищение средств в фиктивном "обменнике"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник отобрал у клиента 50 тыс. евро

Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего злоумышленника, который в фиктивном пункте обмена валют отобрал у гражданина 50 тыс. евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко у Facebook.

Как отмечается, правонарушитель заранее снял офисное помещение на ул. Урливской, которое обустроил под пункт обмена валют. После этого разместил в сети Интернет объявление об обмене валют по выгодному курсу.

Во время получения от клиента 50 тыс. евро для обмена 7 ноября, злоумышленник вместе с валютой покинул помещение через специально подготовленное отверстие в стене.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей грабителя удалось задержать по "горячим следам".

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 УК Украины направлено в Дарницкий районный суд г. Киева для рассмотрения по сути. За содеянное злоумышленнику грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/Андрій Лысенко)

Кроме того, Лысенко сообщил, что в декабре текущего года за процессуального руководства прокуратуры города Киева следователями столичной полиции завершено следствие в отношении еще двух злоумышленников, которые в фальшивых обменных пунктах завладевали денежными средствами граждан. В целом от действий указанных лиц постражало 19 граждан, которым нанесен ущерб на сумму свыше 20 млн. грн. Оба фигуранта сейчас находятся под стражей.

Напомним, в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.

РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у граждан 350 тыс. гривен.