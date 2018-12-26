У Києві судитимуть шахрая за викрадення коштів у фіктивному "обміннику"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисник відібрав у клієнта 50 тис. євро

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 23-річного зловмисника, який у фіктивному пункті обміну валют відібрав у громадянина 50 тис. євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка у Facebook.

Як зазначається, правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення на вул. Урлівській, яке облаштував під пункт обміну валют. Після цього розмістив в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом.

Під час отримання від клієнта 50 тис. євро для обміну 7 листопада, зловмисник разом з валютою покинув приміщення через спеціально підготовлений отвір у стіні.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців грабіжника вдалося затримати по "гарячих слідах".

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України направлено до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене зловмиснику загрожує від 8 до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/Андрій Лисенко)

Крім того, Лисенко повідомив, що у грудні поточного року за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими столичної поліції завершено слідство відносно ще двох зловмисників, які у фальшивих обмінних пунктах заволодівали коштами громадян. Загалом від дій вказаних осіб постражало 19 громадян, яким спричинено збитків на суму понад 20 млн. грн. Обидва фігуранти наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру.

РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області правоохоронці затримали шахраїв, які виманили у громадян 350 тис. гривень.