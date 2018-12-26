В Киеве экс-чиновника РГА будут судить за растрату 1 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено

Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя Деснянской райгосадминистрации, которого обвиняют в растрате более 1 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева. Facebook.

Как отмечается, следствием установлено, что в 2016 году указанный чиновник, исполняя обязанности главы Деснянской РГА, принял решение о выделении бюджетных средств на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.



Однако, как выяснилось указанные объекты не находились в ведении райгосадминистрации, а были переданы во владение и пользование ПАО "АК "Киевводоканал", поэтому их должны были ремонтировать за счет указанного акционерного общества.



Сообщается, что ущерб, причиненный государству действиями должностного лица, подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы.



На данное время досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины направлено в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.



Напомним, прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экс-директора украинского банка подозревают в хищении 8 млн гривен.