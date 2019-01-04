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САП направила в суд дело по факту подкупа прокурора ГПУ

Новости » Общество    04.01.2019 - 12:48
САП направила в суд дело по факту подкупа прокурора ГПУ
Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Дело будет рассматривать Соломенский райсуд Киева

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт по фактам получения неправомерной выгоды прокурором в размере 15 тыс. долларов в Соломенский районный суд города Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.

Как отмечается, детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении действий прокурора Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ, уличенного во взяточничестве.

"4 января 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 30 сентября 2018 года задержали мужчину в момент предоставления 15 тыс. долларов взятки прокурору Генпрокуратуры Украины.

Позже выяснилось, что прокурор требовал 20 тыс. долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307.

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