В Киеве будут наказываться за незаконную вырубку елок: размер штрафов

Чтобы уберечь деревья от незаконной вырубки - сотрудники "Киевзеленстрой" обрабатывают насаждения специфическим раствором, который в теплом помещении выделяет неприятные стойкие запахи и может вызвать аллергическую реакцию.

"Также на территории коммунальных лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", специалисты организовали усиленную охрану хвойных насаждений, патрулируя свои территории, а при необходимости привлекать работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что размер штрафа за незаконную вырубку хвойных деревьев зависит от диаметра ствола дерева:

546 гривен - до 10 см;

960 гривен - от 10 до 14 см;

2465 гривен - от 14 см.

Также нарушители будут обязаны уплатить и административный штраф в размере от 510 до 1020 гривен за каждое срубленное дерево.

Стоит добавить, что РБК-Украина публиковало адресный перечень нынешних официальных ярмарок, на которых можно приобрести елку. Стоимость хвойных будет составлять от 150 до 500 гривен.