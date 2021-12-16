У Києві каратимуть за незаконну вирубку ялинок: розмір штрафів

Аби уберегти дерева від незаконної вирубки - співробітники "Київзеленбуд" оброблюють насадження специфічним розчином, який у теплому приміщенні виділяє неприємні стійкі запахи й може викликати алергічну реакцію.

"Також, на території комунальних лісопаркових господарств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", фахівці організували посилену охорону хвойних насаджень, патрулюючи свої території, а за необхідності залучатимуть працівників державної екологічної інспекції та патрульної поліції", - пише пресслужба.

Зазначається, що розмір штрафу за незаконну вирубку хвойних дерев залежить від діаметра стовбура дерева:

546 гривень - до 10 см;

960 гривень - від 10 до 14 см;

2465 гривень - від 14 см.

Також порушники будуть зобов’язані сплатити й адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1020 гривень за кожне зрублене дерево.

Варто додати, що РБК-Україна публікувало адресний перелік цьогорічних офіційних ярмарків, на яких можна придбати ялинку. Вартість хвойних складатиме від 150 до 500 гривень.