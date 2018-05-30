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В Киеве будут демонтировать троллей через Днепр у Арки дружбы народов

НовостиОбщество    30.05.2018 - 17:02
Фото: троллей у Арки дружбы народов (facebook.com/dbelotserkovets)
Фото: троллей у Арки дружбы народов (facebook.com/dbelotserkovets)

Решение было принято по нескольким причинам

Киевская городская государственная администрация приняла решение демонтировать троллей у Арки дружбы народов. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook. 

"Город принял решение закрыть и демонтировать троллей, который находится у Арки дружбы народов. На данный момент он там размещен незаконно", - сообщил он. 

Сообщается, что такое решение было принято по нескольким причинам, в частности, это несоблюдение мер безопасности, жалобы со стороны клиентов. Кроме того, сейчас идет проверка по факту возможного падения человека с троллея. Кроме того, второй причиной стала подготовка к строительству канатной дороги, которая находится в активной фазе проектирования. Отметим, что канатная дорога должна соединить Арку дружбы народов, Труханов остров и Почтовую площадь. 

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киеве начали работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов.

 

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Теги публикации: КГГА, Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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