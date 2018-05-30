В Киеве начали снимать баннер с Дома профсоюзов

Работы по демонтажу начались в 12:00

В Киеве начали работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов. Об этом сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов Украины.

"Сегодня, 30 мая 2018 года, в 12.00 на площади Независимости, 2 в Киеве начнутся работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале главный инженер проекта капремонта столичного Дома профсоюзов Артем Билык рассказал, как будет выглядеть дом после реконструкции. Он анонсировал, что защитный баннер с фасада здания снимут 1 марта, а окончание ремонтных работ назначено на День независимости, 24 августа.

"До этого времени мы планируем закончить все внутренние и фасадные работы, установить подсветку и провести благоустройство вокруг Дома профсоюзов", - уточнял Билык.