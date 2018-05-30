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В Киеве начали снимать баннер с Дома профсоюзов

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 14:03
Фото: Дом профсоюзов (УНИАН)
Фото: Дом профсоюзов (УНИАН)

Работы по демонтажу начались в 12:00

В Киеве начали работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов. Об этом сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов Украины.

"Сегодня, 30 мая 2018 года, в 12.00 на площади Независимости, 2 в Киеве начнутся работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале главный инженер проекта капремонта столичного Дома профсоюзов Артем Билык рассказал, как будет выглядеть дом после реконструкции. Он анонсировал, что защитный баннер с фасада здания снимут 1 марта, а окончание ремонтных работ назначено на День независимости, 24 августа.

"До этого времени мы планируем закончить все внутренние и фасадные работы, установить подсветку и провести благоустройство вокруг Дома профсоюзов", - уточнял Билык.

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Теги публикации: Киев, Киев, Дом профсоюзов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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