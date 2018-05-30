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У Києві будуть демонтувати тролей через Дніпро біля Арки дружби народів

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 17:02
Фото: тролів біля Арки дружби народів (facebook.com/dbelotserkovets)
Фото: тролів біля Арки дружби народів (facebook.com/dbelotserkovets)

Рішення було прийнято з кількох причин

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення демонтувати тролей біля Арки дружби народів. Про це повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в Facebook.

"Місто прийняло рішення закрити і демонтувати тролей, який знаходиться біля Арки дружби народів. На даний момент він там розміщений незаконно", - повідомив він.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято з кількох причин, зокрема, це недотримання заходів безпеки, скарги з боку клієнтів. Крім того, зараз йде перевірка за фактом можливого падіння людини з тролею. Крім того, другою причиною стала підготовка до будівництва канатної дороги, яка знаходиться в активній фазі проектування. Зазначимо, що канатна дорога має з'єднати Арку дружби народів, Труханів острів і Поштову площу.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у Києві почали роботи з демонтажу банера на Будинку профспілок.

 

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Теги публікації: КМДА, Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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