У Києві будуть демонтувати тролей через Дніпро біля Арки дружби народів

Рішення було прийнято з кількох причин

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення демонтувати тролей біля Арки дружби народів. Про це повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в Facebook.

"Місто прийняло рішення закрити і демонтувати тролей, який знаходиться біля Арки дружби народів. На даний момент він там розміщений незаконно", - повідомив він.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято з кількох причин, зокрема, це недотримання заходів безпеки, скарги з боку клієнтів. Крім того, зараз йде перевірка за фактом можливого падіння людини з тролею. Крім того, другою причиною стала підготовка до будівництва канатної дороги, яка знаходиться в активній фазі проектування. Зазначимо, що канатна дорога має з'єднати Арку дружби народів, Труханів острів і Поштову площу.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у Києві почали роботи з демонтажу банера на Будинку профспілок.