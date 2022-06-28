У Києві в ботсаду Гришка знайшли боєприпаси
Архівне фото: у Києві в ботсаду Гришка знайшли боєприпаси (facebook.com)
Піротехніки виявили боєприпаси Другої світової війни у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що піротехніки знайшли 6 снарядів та гранату Ф-1.
Вони знаходились біля Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів.
Окрім того, повідомляється, що всього у період з 24 по 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів в ботсад Гришка та обстежили майже 65 га площі.
Нагадаємо, столична влада назвала небезпечні парки для прогулянок.
Як повідомлялося раніше, сапери знешкодили вже близько 10 тисяч боєприпасів у Київській області.
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