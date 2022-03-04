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В Києві бомбосховища обладнають інтернетом

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П'ятниця 04 березня 2022 12:56
В Києві бомбосховища обладнають інтернетом Фото: в Києві бомбосховища обладнають інтернетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бомбосховища Києва планують обладнати вільним доступом до інтернету. Вже звернулися до провайдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника мера Києва з IT Петра Оленича.

"Місто готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва. Комунікація і швидкий доступ до інформації зараз мають величезне значення!", - пише Оленич.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

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