В Києві бомбосховища обладнають інтернетом
Фото: в Києві бомбосховища обладнають інтернетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Бомбосховища Києва планують обладнати вільним доступом до інтернету. Вже звернулися до провайдерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника мера Києва з IT Петра Оленича.
"Місто готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва. Комунікація і швидкий доступ до інформації зараз мають величезне значення!", - пише Оленич.
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.
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