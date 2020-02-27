В Киеве на Большой Окружной произошло ДТП, есть жертвы

В четверг вечером, 27 февраля, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, в результате ДТП столкнулись автомобили Audi и Skoda.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.

"Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил двух человек. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами госпитализировали.

Кроме того, в Бортничах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.