В Киеве в ближайший час поднимется сильный ветер. Продержится до конца дня

Погода в Киеве в ближайшее время испортится. Ожидаются сильные порывы ветра, которые продержатся до конца дня.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что в ближайший час и до конца суток 24 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).
Рекомендации при сильном ветре в городе:
При падении деревьев или веток, а также при травмировании нужно срочно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, ранее сообщалось, что завтра погода в Украине будет холодной и ветреной. Температура воздуха поднимется максимум до +5.
Также сообщалось, что сегодня в Карпатах объявлен второй уровень (умеренный) снеголавинной опасности, и туристов просят не ходить в горы на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской области.