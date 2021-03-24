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В Киеве в ближайший час поднимется сильный ветер. Продержится до конца дня

Автор: РБК-Украина

Погода в Киеве в ближайшее время испортится. Ожидаются сильные порывы ветра, которые продержатся до конца дня.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайший час и до конца суток 24 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Рекомендации при сильном ветре в городе:

  • все окна нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, а также при травмировании нужно срочно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра погода в Украине будет холодной и ветреной. Температура воздуха поднимется максимум до +5.

Также сообщалось, что сегодня в Карпатах объявлен второй уровень (умеренный) снеголавинной опасности, и туристов просят не ходить в горы на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской области.

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