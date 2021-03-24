У Києві найближчої години підніметься сильний вітер. Протримається до кінця дня

Погода в Києві найближчим часом зіпсується. Очікуються сильні пориви вітру, які протримаються до кінця дня.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

При падінні дерев або гілок, а також при травмуванні треба терміново інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Повідомляється, що найближчої години і до кінця доби 24 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра погода в Україні буде холодною і вітряною. Температура повітря підніметься максимум до +5.

Також повідомлялося, що сьогодні в Карпатах оголошено другий рівень (середній) сніголавинної небезпеки, і туристів просять не ходити в гори на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської області.