RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві найближчої години підніметься сильний вітер. Протримається до кінця дня

Автор: РБК-Україна

Погода в Києві найближчим часом зіпсується. Очікуються сильні пориви вітру, які протримаються до кінця дня.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що найближчої години і до кінця доби 24 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Рекомендації при сильному вітрі в місті:

  • всі вікна треба щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру треба сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

При падінні дерев або гілок, а також при травмуванні треба терміново інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра погода в Україні буде холодною і вітряною. Температура повітря підніметься максимум до +5.

Також повідомлялося, що сьогодні в Карпатах оголошено другий рівень (середній) сніголавинної небезпеки, і туристів просять не ходити в гори на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївветерПогода
Читайте також
У КМДА пояснили вимогу носити маски в парках: тільки якщо не можна дотримуватися дистанції
Прогноз погоди