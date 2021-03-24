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Снег в центре и на востоке и до +7 тепла: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 08:00
Снег в центре и на востоке и до +7 тепла: прогноз погоды на сегодня Фото: снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в среду, 24 марта, непогода переместится с запада на восток, где ожидает снег с дождем. Средняя температура днем в стране составит +4 градуса.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

На западе страны будет сухая, временами солнечная погода. Температура воздуха составит +3+6 градусов днем, на Закарпатье +5+7, ночью -4-7, во Львовской области до -8 градусов. В центральных, южных и восточных регионах ожидается снег с дождем. Столбики термометров покажут на севере страны +3+5 градусов днем, ночью -1-4, в центральных и восточных регионах +2+5 градусов днем и до -4 ночью, в южных областях +3+6 днем и -1-4 ночью.

Снег в центре и на востоке и до +7 тепла: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице в среду сухо. Температура воздуха днем прогреется до +4+6 градусов, ночью -1-3.

Снег в центре и на востоке и до +7 тепла: прогноз погоды на сегодня

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, до конца марта ожидаются скачки температуры воздуха, но в последние числа месяца ожидается пиковое потепление.

Напомним, вчера в 11 регионах Украины наблюдались снегопады. Местами выпало до 4 сантиметров снега.

При этом в Киеве днями объявляли штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

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