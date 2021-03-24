В Карпатах есть риск схождения лавин. Туристов просят не рисковать здоровьем
Фото: спасатели в горах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Украине 24 марта объявлен второй уровень (умеренный) снеголавинной опасности в Карпатах. Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.
Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.
Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход:
- обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемое время возвращения из похода, а лучше - зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;
- избегайте походов в одиночку. Минимально рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человека;
- убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;
- поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
- обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.
Напомним, в Карпатах на этой неделе ожидается колебание температуры от -9 до +11 градусов.
Сегодня в Украине снежный циклон переместиться с запада на восток. В районе Карпат днем будет от +3 до +7 градусов.