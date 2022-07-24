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В Киеве бесплатно будут выдавать продукты в случае боев в городе: как это будет работать

Фото: в Киеве бесплатно будут выдавать продукты в случае боев в городе (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве власти утвердили порядок выдачи продуктов. На случай, если в городе будут вестись активные боевые действия, жители смогут получить товары бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Киевской городской военной администрации №583.

Как получить

Как указано в документе, получить товары можно будет на основании письменного заявления лица или его представителя и предъявив в центрах предоставления административных услуг документы, а именно:

  • паспорт гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства - документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус),
  • идентификационный код,
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Кроме того, уполномоченное лицо также предоставляет документ, подтверждающий его действия.

Отмечается, что бесплатную выдачу товаров длительного хранения будут осуществлять на основании выданного по заявлению талона.

Кто будет выдавать

Согласно распоряжению, выдавать бесплатные товары будут органы социальной защиты населения, территориальные центры социального обслуживания граждан, центра соцслужб для семьи, детей и районных в городе администраций.

Хватит ли продуктов?

Напомним, еще в марте этого года в КГГА заявили, что в Киеве накопили необходимых продуктов питания для двух миллионов жителей в случае блокады города и их хватит на две недели.

Угрозы наступления на Киев пока нет

Отметим, по словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, в ближайшей перспективе не фиксируются намерения российских войск к новому наступлению на Киев.

"Но все равно рано или поздно РФ может повторить такие наступательные действия, - отметил он.

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КГГАКиев