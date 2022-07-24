У Києві безкоштовно видаватимуть продукти у разі боїв у місті: як це працюватиме

У Києві влада затвердила порядок видачі продуктів. На випадок, якщо у місті вестимуться активні бойові дії, жителі зможуть отримати товари безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Київської міської військової адміністрації №583.
Як вказано в документі, отримати товари можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та пред'явивши в центрах надання адміністративних послуг документи, а саме:
Крім того, уповноважена особа також надає документ, що підтверджує її дії.
Зазначається, що безкоштовну видачу товарів тривалого зберігання здійснюватимуть на підставі виданого за заявою талона.
Згідно з розпорядженням, видавати безкоштовні товари будуть органи соціального захисту населення, територіальні центри соціального обслуговування громадян, центри соцслужб для сім'ї, дітей та районних у місті адміністрацій.
Нагадаємо, ще в березні цього року в КМДА заявили, що в Києві накопичили необхідних продуктів харчування для двох мільйонів жителів у разі блокади міста і їх вистачить на два тижні.
Зазначимо, за словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, у найближчій перспективі не фіксуються наміри російських військ до нового наступу на Київ.
"Але все одно рано чи пізно РФ може повторити такі наступальні дії, - зазначив він.
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