В Киеве на Банковой задержали мужчину с гранатой

Фото: полиция (РБК-Украина)

В Киеве на улице Банковой, правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в Печерское управление полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Предмет изъяли и отправили на экспертизу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Ранее сообщалось, что вблизи Южного вокзала в Киеве обнаружили подозрительный предмет, из-за чего перекрывали часть прилегающей улицы.