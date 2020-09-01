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У Києві на Банковій затримали чоловіка з гранатою

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 20:41
У Києві на Банковій затримали чоловіка з гранатою
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на вулиці Банковій, правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату. Для з'ясування обставин чоловіка доставили в Печерське управління поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час патрулювання вулиці Банковій працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а при поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату. Предмет вилучили і відправили на експертизу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

Подію було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, в Україні хочуть посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

Раніше повідомлялося, що поблизу Південного вокзалу у Києві виявили підозрілий предмет, через що перекривали частину прилеглої вулиці.

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