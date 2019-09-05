В Киеве автомобиль въехал в маршрутку и загорелся

В Киеве на Харьковском шоссе вечером в среду, 4 сентября, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и маршрутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Оба происшествия произошли около 23:00-23:20.

По словам очевидцев, сначала столкнулись автомобиль "Жигули" и маршрутный автобус, который двигался по крайней правой полосе в сторону Дарницкого шоссе и пытался перестроиться в среднюю полосу.

Через 10 минут после первого происшествия автомобиль Toyota тоже въехал в стоящую маршрутку, после чего загорелся.

Его пытались потушить участники происшествия, позже возгорание ликвидировали прибывшие на место спасатели.

В аварии пострадал пассажир Toyota, он госпитализирован.

Фото: на месте ДТП

Напомним, 3 сентября в Одесской области в Измаильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, среди них - двое детей.