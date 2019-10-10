У Києві автомобіль зіткнувся з фурою, є постраждалий

Фото: ДТП у Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Аварія сталася біля станції метро "Видубичі"

У ніч на 10 грудня, у Києві сталася дорожньо-траспортні пригода (ДТП), легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як зазначається, аварія сталася недалеко від станції метро "Видубичі". За даними правоохоронців, водій вантажівки Man перебудовувався з правого ряду в лівий. У цей же час водій Subaru, який був позаду, хотів зробити подібний маневр, результатом чого стало ДТП.

"Легковик в'їхав в задню частину вантажівки, від чого його відкинуло на відбійник. У результаті аварії, водій Subaru був госпіталізований з травмою голови", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі маршрутка в'їхала у вантажівку, в результаті чого загинула одна людина і ще вісім були госпіталізовані.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області мікроавтобус зіткнувся з легковиком. Постраждали пасажири мікроавтобуса, а також водій і пасажирка легковика.

Крім цього, повідомлялося, що в Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліції.