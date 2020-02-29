В Киеве автомобиль слетел в Русановский канал

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пока неизвестно, выжил ли водитель

В Киеве вечером 29 февраля водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в Русановский канал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Энтузиастов около 21:40. Пассажира вытащили, что с водителем - пока неизвестно. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в четверг вечером, 27 февраля, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево на улицу Газопроводная, не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площади Шевченко.

РБК-Украина писало, что в Бортничах в Киеве произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами госпитализировали.