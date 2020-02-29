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У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал

Новини » Надзвичайні події     29.02.2020 - 23:31
У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі невідомо, чи вижив водій

У Києві ввечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Ентузіастів близько 21:40. Пасажира витягли, що з водієм - поки невідомо. На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та лікарі.

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у четвер ввечері, 27 лютого, у Києві на перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідній сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули дві людини. Не переконавшись у безпеці маневру, водій Skoda повернув наліво на вулицю Газопровідна, не надавши перевагу Audi, який рухався прямо у бік площі Шевченка.

РБК-Україна писало, що у Бортничах у Києві сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

Раніше в Броварах Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами госпіталізували.

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