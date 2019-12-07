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У Києві з мосту впав автомобіль, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 19:21
У Києві з мосту впав автомобіль, є постраждалі
Фото: місце події (РБК-Україна)

Інцидент стався біля станції метро "Лівобережна"

у Києві В суботу ввечері, 7 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль злетів з мосту, перекинувся і впав на тротуар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Як повідомляється, інцидент стався біля станції метро "Лівобережна". На місце події прибули співробітники поліції і швидка допомога.

В результаті ДТП постраждав водій легковика. Також повідомляється, що за кермом перебувала 50-річна жінка, її госпіталізували медики. За попередньою інформацією, у неї черепно-мозкова травма.

На Лівобережній машина з жінкою за кермом впала з мосту на тротуар

Опубліковано Інформатор Київ Субота, 7 грудня 2019 р.

У момент падіння автомобіля з мосту на тротуарі пішоходів не було.

Правоохоронці огородили автомобіль, при цьому повідомивши про можливе загоряння і вибуху автотранспорту.

Нагадаємо, у Львівській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії постраждали 4 людини.

Крім того, в Миколаєві поліція відкрила кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю таксі і легкового автомобіля. Жертвами аварії стали дві людини. Винуватцеві загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Київській області в лобовому ДТП постраждали дві людини Поліція відкрила справу через ДТП з таксі у Миколаєві
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