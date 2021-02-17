ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві автомобіль потрапив під потяг. Є жертва

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 11:23
У Києві автомобіль потрапив під потяг. Є жертва Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався 17 лютого о 4:35 на залізничному переїзді "Лісництво" на вулиці Бориспільській.

"Автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись по проїжджій частині, почав рух через залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора і увімкнену звукову сирену, де сталося зіткнення з товарним поїздом. В результаті ДТП 25-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події", - повідомили в поліції.

Водія автомобіля затримали. За даним фактом порушено справу за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, в кінці січня у Львівській області сталася ДТП між маршруткою і поїздом. Тоді в результаті аварії помер один з пасажирів маршрутки.

Також повідомлялося, що на початку лютого під Дніпром з рейок зійшли вісім вагонів вантажного поїзда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ ДТП поезд автомобили
NEWS
Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні
Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами