В Киеве авто врезалось в трамвай, есть пострадавшая

В Киеве в районе рынка "Юность" автомобиль врезался в трамвай, в результате инцидента есть пострадавшая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что водитель на легковом автомобиле Hyundai врезалась в трамвай с пассажирами. На месте инцидента врачи осматривают пострадавшую женщину.

"Причину такого маневра пока узнать не удается. Вследствие ДТП парализовано движение трамваев", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался в троллейбус, в результате аварии пострадали два человека. В результате инцидента движение в сторону выезда из Киева было серьезно затруднено.

Отметим, сегодня в Черкасской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали не менее 10 человек. Авария произошла на участке трассы Канев-Чигирин-Кременчуг между населенными пунктами Будище и Мошны.

Также сегодня во Львовской области столкнулись два микроавтобуса "Ивеко" и "Мерседес", после чего последний въехал в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверых из них доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.