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У Києві авто зіткнулося з бетонним стовпом, є загиблий та поранені

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 10:39
У Києві авто зіткнулося з бетонним стовпом, є загиблий та поранені
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

В ДТП постраждали чотири людини

Вночі в Києві на бульварі Дружби Народів трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина та ще четверо осіб травмовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у м.Києві.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло о 03:02. Як виявилось, внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся.

В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли чотирьом пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.

О 03:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія чоловічої статі за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції.

Наразі, обставинами дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув пішохід.

РБК-Україна писало, що у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса із сідловим тягачем загинуло троє людей.

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