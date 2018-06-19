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Интервью

В Киеве из-за аварий на водопроводе отключили воду на 18 улицах

НовостиОбщество    19.06.2018 - 17:19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В водопроводной сети Киева выявлено 52 повреждения

В Киеве в связи с повреждениями водопроводной сети во вторник, 19 июня, временно отключили воду на 18 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 15:00 19 июня аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.

  • ул. Дарвина, 1, 4 (жил. буд.), 2;
  • ул. Крутой спуск, 3, 5;
  • ул. Круглоуниверситетская, 2/1;
  • просп. Голосеевский, 91;
  • ул. Потехина, 2, 4, 6;
  • ул. Лобановского, 134-А, 138, 140;
  • ул. Корчака, 40-52, 39-51;
  • ул. Северо-Сырецкая, 1-3;
  • ул. Цедика, 9, 11, 11/6;
  • просп. Героев Сталинграда, 19, 19-А;
  • просп. Ватутина, 11;
  • ул. Мурманская, 27;
  • ул. Гната Юры, 1, 3-А;
  • ул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;
  • ул. Доброхотова, 1-Б;
  • ул. Димерская, 25-40;
  • ул. Юношеская, 29-40;
  • ул. Клавдиевская, 2-10.
 

Аварийная служба Киевводоканала 1581 информирует: по Состоянию на 15:00 19-го июня аварийные бригады Киевводоканала работают над...

Опубликовано Киевводоканал 19 июня 2018 г.

Напомним, в Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продлятся плановые отключения водоснабжения. Водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы.

В Оболонском районе Киева проведут плановое профилактическое промывание сетей В Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили воду на 8 улицах
Теги публикации: водоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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