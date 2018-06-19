В Киеве из-за аварий на водопроводе отключили воду на 18 улицах

В водопроводной сети Киева выявлено 52 повреждения
В Киеве в связи с повреждениями водопроводной сети во вторник, 19 июня, временно отключили воду на 18 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в Facebook.
"По состоянию на 15:00 19 июня аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Аварийная служба Киевводоканала 1581 информирует: по Состоянию на 15:00 19-го июня аварийные бригады Киевводоканала работают над...Опубликовано Киевводоканал 19 июня 2018 г.
Напомним, в Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продлятся плановые отключения водоснабжения. Водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы.