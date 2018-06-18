У Києві оприлюднили графік відключення води до 22 червня

Протягом чотирьох днів водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях Києва

У Києві до кінця робочого тижня, 22 червня, триватимуть планові відключення водопостачання. Протягом чотирьох днів водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях столиці, йдеться у повідомленні "Київводоканалу".

"Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - вказано у повідомленні.

19 червня

із 10.00 до 24.00 - просп. Науки, 49-Б (гаражний кооператив), 51 (автозаправка), 53 (ШЕУ)

із 23.00 до 07.00 20 червня - вул. акад. Корольова, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (ж/б), 8-А (дит. садок)

20 червня

із 10.00 до 19.00 - просп. Перемоги, 9-Б (піцерія)

із 10.00 до 23.00 - вул. Велика Васильківська, 74, 76, 76-Б, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94 (житл. буд.), 78 (школа)

21 червня

із 10.00 до 17.00 - вул. Велика Васильківська, 69 (ДП УкрДАГП)

із 10.00 до 23.00 - вул. Метрологічна, 12 (НДІ)

22 червня

із 10.00 до 24.00 - просп. Науки, 43, 54-Б (житл. буд.)

вул. Лисогірська, 4 (інститут).

Нагадаємо, у Києві на всіх муніципальних пляжах, підготовлених до літнього сезону, купатися тимчасово не рекомендується.