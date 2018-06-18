У Києві оприлюднили графік відключення води до 22 червня

Протягом чотирьох днів водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях Києва
У Києві до кінця робочого тижня, 22 червня, триватимуть планові відключення водопостачання. Протягом чотирьох днів водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях столиці, йдеться у повідомленні "Київводоканалу".
"Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на всіх муніципальних пляжах, підготовлених до літнього сезону, купатися тимчасово не рекомендується.