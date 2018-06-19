У Києві через аварії на водопроводі відключено воду на 18 вулицях

У водопровідній мережі Києва виявлено 52 пошкодження

У Києві в зв’язку із пошкодженнями водопровідної мережі у вівторок, 19 червня, тимчасово відключено воду на 18 вулицях. Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу" у Facebook.

"Станом на 15:00 19 червня аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією 52-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за низкою адрес", - йдеться у повідомленні.

вул. Дарвіна, 1, 4 (житл. буд.), 2;

вул. Крутий узвіз, 3, 5;

вул. Круглоуніверситетська, 2/1;

просп. Голосіївський, 91;

вул. Потєхіна, 2, 4, 6;

просп. Лобановського, 134-А, 138, 140;

вул. Корчака, 40-52, 39-51;

вул. Північно-Сирецька, 1-3;

вул. Цедика, 9, 11, 11/6;

просп. Героїв Сталінграду, 19, 19-А;

просп. Ватутіна, 11;

вул. Мурманська, 27;

вул. Гната Юри, 1, 3-А;

вул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;

вул. Доброхотова, 1-Б;

вул. Димерська, 25-40;

вул. Юнацька, 29-40;

вул. Клавдіївська, 2-10.

Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 15:00 19-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над... Опубліковано Київводоканал 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві до кінця робочого тижня, 22 червня, триватимуть планові відключення водопостачання. Водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях столиці.