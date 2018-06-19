У Києві через аварії на водопроводі відключено воду на 18 вулицях

У водопровідній мережі Києва виявлено 52 пошкодження
У Києві в зв’язку із пошкодженнями водопровідної мережі у вівторок, 19 червня, тимчасово відключено воду на 18 вулицях. Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу" у Facebook.
"Станом на 15:00 19 червня аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією 52-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за низкою адрес", - йдеться у повідомленні.
Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 15:00 19-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над...Опубліковано Київводоканал 19 червня 2018 р.
Нагадаємо, у Києві до кінця робочого тижня, 22 червня, триватимуть планові відключення водопостачання. Водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях столиці.