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У Києві через аварії на водопроводі відключено воду на 18 вулицях

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 17:19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У водопровідній мережі Києва виявлено 52 пошкодження

У Києві в зв’язку із пошкодженнями водопровідної мережі у вівторок, 19 червня, тимчасово відключено воду на 18 вулицях. Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу" у Facebook.

"Станом на 15:00 19 червня аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією 52-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за низкою адрес", - йдеться у повідомленні.

  • вул. Дарвіна, 1, 4 (житл. буд.), 2;
  • вул. Крутий узвіз, 3, 5;
  • вул. Круглоуніверситетська, 2/1;
  • просп. Голосіївський, 91;
  • вул. Потєхіна, 2, 4, 6;
  • просп. Лобановського, 134-А, 138, 140;
  • вул. Корчака, 40-52, 39-51;
  • вул. Північно-Сирецька, 1-3;
  • вул. Цедика, 9, 11, 11/6;
  • просп. Героїв Сталінграду, 19, 19-А;
  • просп. Ватутіна, 11;
  • вул. Мурманська, 27;
  • вул. Гната Юри, 1, 3-А;
  • вул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;
  • вул. Доброхотова, 1-Б;
  • вул. Димерська, 25-40;
  • вул. Юнацька, 29-40;
  • вул. Клавдіївська, 2-10.
 

Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 15:00 19-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над...

Опубліковано Київводоканал 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві до кінця робочого тижня, 22 червня, триватимуть планові відключення водопостачання. Водопостачання вимикатимуть на п'яти вулицях столиці.

В Оболонському районі Києва проведуть планове профілактичне промивання мереж У Києві в зв’язку із аварією на водопроводі відключено воду на 8 вулицях
Теги публікації: водоснабжение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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