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В Киеве арестовали сбившего двух детей подполковника Нацгвардии

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 15:58
В Киеве арестовали сбившего двух детей подполковника Нацгвардии
Фото: ДТП под Киевом (dbr.gov.ua)

Нацгвардеец превысил скорость и не справился с управлением

Сегодня, 12 февраля, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей нац гвардейцу, который в декабре 2019 года, совершил наезд на двух детей. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу военной прокуратуры центрального региона.

Как сообщается, 9 декабря 2019 года, в Бориспольском районе Киевской области подполковник Национальной гвардии Украины, превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на двух школьников, которые получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Печерским районным судом города Киева военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение" наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины сбил двух детей.

Также, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии.

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