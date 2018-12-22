В Киеве арестовали полицейского за нападение на подростка

Фото: Печерский райсуд Киева (РБК-Украина)

Его арестовали без права внесения залога

В Киеве арестовали полицейского, который напал в парке на 12-летнего ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, 22 декабря Печерским райсудом столицы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на подростка.

Разбойное нападение произошло 20 декабря возле кинотеатра "Тампере". 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой по парку. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.

Для того, чтобы избежать ответственности, мужчина пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением.

Пока правоохранителю инкриминируют совершение преступления, предусмотренное ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) вчера, 21 декабря, разоблачили и задержали начальника Пологовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

РБК-Украина сообщало, что на сегодня в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировано 843 уголовных производства.