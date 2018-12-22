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У Києві арештували поліцейського за напад на підлітка

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 17:52
У Києві арештували поліцейського за напад на підлітка
Фото: Печерський райсуд Києва (РБК-Україна)

Його арештували без права внесення застави

У Києві арештували поліцейського, який напав у парку на 12-річну дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, 22 грудня Печерським райсудом столиці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для поліцейського, який із застосуванням ножа вчинив розбійний напад на підлітка.

Розбійний напад стався 20 грудня біля кінотеатру "Тампере". 22-річний працівник правоохоронного органу напав на дівчинку, яка поверталась додому парком. Погрожуючи ножем, поліцейський заволодів мобільним телефоном дитини та намагався втекти, проте його встигли затримати перехожі, які стали свідками нападу.

Для уникнення відповідальності, чоловік марно намагався скористатись своїм статусом поліцейського та службовим посвідченням.

Наразі правоохоронцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) учора, 21 грудня, викрили та затримали начальника Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за підбурювання підлеглого до вимагання та одержання неправомірної вигоди. 

РБК-Україна повідомляло, що на сьогодні в Державному бюро розслідувань (ДБР) зареєстровано 843 кримінальних провадження

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