ГБР задержала начальника одного из отделов полиции в Запорожской области

Фото: задержание полицейского (dbr.gov.ua)

Чиновник подстрекал подчиненного к получению взяток от предпринимателей

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили и задержали начальника Пологовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к вымогательству и получению неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как отмечается, чиновника задержали после получения им взятки от подчиненного в собственном служебном кабинете.

По предварительным данным, полицейский систематически подстрекал своего подчиненного к вымогательству и получению взяток от предпринимателей.

Во время получения очередной неправомерной выгоды в сумме 11 тыс. гривен и 150 долларов он был задержан следователями ГБР в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и другие процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного правонарушения, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: часть 4 статьи 27 (подстрекательство к совершению преступления) и часть 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяний полицейский напал на двенадцатилетнюю девочку и отобрал телефон. ГБР задержало полицейского.

Напомним, на сегодня в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировано 843 уголовных производства.