В Киеве активисты снесли забор на Институтской

Группа активистов снесла забор и зашла на территорию улицы Институтской в Киеве, где начались работы по возведению Мемориала Небесной сотни. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, активисты начали сносить строительный забор с двух сторон улицы. При этом они скандировали: "Расследуйте убийства Майдана".

После этого, на место происшествия прибыли правоохранители, которые пытались остановить активистов. Задержаний или столкновений не произошло.

Напомним, ранее в Генеральные прокуратуре Украины заявили, что не согласовывали работы на улице Институтской в Киеве на месте следственного эксперимента по делам Майдана. В ГПУ попросили приостановить любые строительные работы на данной территории.

Как писало РБК-Украина, 13 мая на Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. В Генпрокуратуре заявили, что это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в 2014 году.

Ранее сообщалось, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены. Как писали СМИ, следствию удалось получить дополнительные доказательства в ходе этих экспериментов.