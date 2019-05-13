В ГПУ просят приостановить работы на Институтской

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Работы на Институтской не согласовывали со следствием

В Генеральной прокуратуре не согласовывали работы на улице Институтской в Киеве на месте следственного эксперимента по делам Майдана и просят их приостановить. Об этом говорится в сообщении управления спецрасследований Генпрокуратуры в Facebook.

Сообщается, что следователи и прокуроры в уголовном производстве не согласовывали проведение подготовительных и строительных работ на Институтской. В связи с этим руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк направил письмо замгендиректора по строительству музея Революции достоинства о приостановлении работ на Аллее Героев Небесной Сотни на период до 29 мая для сохранения ландшафта на территории в том виде, в котором он был в 2014.

Напомним, в декабре прошлого года в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты по расстрелам на Майдане должны были завершиться еще до конца 2018 года.

Отметим, ранее открытие мемориала Героев Небесной Сотни планировалось на 24 августа 2019 года.

"Если произойдут какие-то обстоятельства, которые независимы от нас, возможно, задержится. Но в любом случае мемориальная часть планируется именно в этом году", - отметил министр культуры Евгений Нищук.