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В Киеве активисты пикетируют посольство Ирана в поддержку демонстрантов

Новости » Общество     13.01.2020 - 21:54
В Киеве активисты пикетируют посольство Ирана в поддержку демонстрантов
Фото: авиакатастрофа МАУ (alihashem_tv)

Участники акции выразили солидарность и поддержку антиправительственных акций, которые прошли в Тегеране после авиакатастрофы

В Киеве активисты пикетируют посольство Ирана в поддержку протестов, которые продолжаются в Тегеране после сбития Боинга "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что участники акции выразили солидарность и поддержку антиправительственных акций, которые прошли в Тегеране после авиакатастрофы. Собравшиеся держали в руках цветы и таблички с надписями "In memory of killed protestants in Iran" ("В память об убитых протестующих в Иране" - ред). На плакатах также есть надписи на персидском и украинском.

"Этими цветами и открытками, которые мы возложили к зданию посольства, мы хотим напомнить, что там, как, кстати, и в Гонконге, и в 2013 году в Украине, гражданское общество борется, чтобы превратить свое государство в нормальную демократическую страну, борется против местного антинародного режима, который, например, в Иране уже 30 лет держит свою страну по сути в заложниках", - рассказал один из активистов.

Напомним, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами принес свои извинения за атаку на украинский самолет МАУ вблизи иранского Тегерана.

Ранее сообщалось, в Иране возобновились протесты на фоне того, что иранские военные признали случайное сбитие пассажирского самолета украинской авиакомпании.

Как сообщает РБК-Украина, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

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