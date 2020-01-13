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В Києві активісти пікетують посольство Ірану на підтримку демонстрантів

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 21:54
В Києві активісти пікетують посольство Ірану на підтримку демонстрантів
Фото: авіакатастрофа МАУ (alihashem_tv)

Учасники акції висловили солідарність і підтримку антиурядових акцій, які пройшли в Тегерані після авіакатастрофи

В Києві активісти пікетують посольство Ірану на підтримку протестів, які тривають в Тегерані після збиття Боїнга "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що учасники акції висловили солідарність і підтримку антиурядових акцій, які пройшли в Тегерані після авіакатастрофи. Присутні тримали в руках квіти і таблички з написами "In memory of killed protestants in Iran" ("В пам’ять про вбитих протестувальників в Ірані" - ред). На плакатах також є написи перською та українською.

"Цими квітами і листівками, які ми поклали до будівлі посольства, ми хочемо нагадати, що там, як, до речі, і в Гонконзі, і в 2013 році в Україні, громадянське суспільство бореться, щоб перетворити свою державу на нормальну демократичну країну, бореться проти місцевого антинародного режиму, який, наприклад, в Ірані вже 30 років тримає свою країну по суті в заручниках", - розповів один з активістів.

Нагадаємо, командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі приніс свої вибачення за атаку на український літак МАУ поблизу іранського Тегерану.

Раніше повідомлялося, в Ірані поновилися протести на фоні того, що іранські військові визнали випадкове збиття пасажирського літака української авіакомпанії.

Як повідомляє РБК-Україна, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів.

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