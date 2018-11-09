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У Києві 9 листопада обмежать рух на мосту Патона

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 14:53
Фото: міст Патона (УНІАН)
Фото: міст Патона (УНІАН)

Обмеження руху на мосту Паона

У Києві із 9 листопада на мосту імені Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Зазначається, що у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку з бульвару Дружби Народів на проспект Соборності.

Дату завершення робіт та обмеження руху у прес-службі не повідомляють. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

У Києві 9 листопада обмежать рух на мосту Патона

Нагадаємо, в суботу, 10 листопада, у Києві обмежать рух транспорту у Святошинському районі столиці на окремих ділянках доріг. Йдеться про обмеження руху на площі Героїв Бресту та перехресті вулиць Львівської і Святошинської.

Додамо, з 24 листопада 2018 у центрі Києва буде обмежено рух через підготовку до святкування Нового року. У зв’язку з цим з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі. 

 

 

У Києві 10 листопада обмежать рух на кількох ділянках у Святошинському районі У центрі Києва з 24 листопада буде обмежено рух через підготовку до Нового року
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