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У Києві 10 листопада обмежать рух на кількох ділянках у Святошинському районі

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 12:20
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Обмеження руху тиватиме із 9:00 до 17:00 у зв'язку з ремонтом дороги

У Києві в суботу, 10 листопада, обмежать рух транспорту на окремих ділянках доріг у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням прес-службу КМДА.

Зазначається, що йдеться про обмеження руху на площі Героїв Бресту та перехресті вулиць Львівської і Святошинської. На цих ділянках із 9:00 до 17:00 працівники "Київавтодору" проводитимуть ремонт дорожнього покриття.

Зокрема, на площі Героїв Бресту рух обмежать у напрямку з просп. Перемоги на вул. Святошинську. А на вулиці Львівській буде ускладнено рух на перехресті з вул. Святошинською.

Нагадаємо, у центрі Києва з 24 листопада 2018 року буде обмежено рух через підготовку до святкування Нового року. Святкування триватиме з 15 грудня на Софійській площі і Володимирському проїзді.

Зокрема, на вказаних локаціях розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів для святкування, у зв’язку з чим з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі. Крім того, у вказаний період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

 

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