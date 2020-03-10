В Киеве 8 марта установлен температурный рекорд

В ночь на воскресенье, 8 марта, столбик термометра не опустился ниже 7,0 градусов тепла, что на 2,2 градуса выше, чем это было в 1906 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория

Кроме того, в ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро сегодня не опустилась ниже 6,8 градусе тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, которая была зафиксирована в 1914 году, на 1,3 градусов.

"Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 градусов и соответствует климатической норме первой декады апреля", - говорится в сообщении.

С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали семь температурных рекордов.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура февраля 2020 года в Киеве составляло 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы.