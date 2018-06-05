В Киеве до 8 июня отключат воду на 11 улицах

В связи с отключением воды в Киеве жителям столицы рекомендуют запастись водой
В Киеве в связи с плановыми отключениями водоснабжения в течение 5 июня и в течение 7 и до утра 8 июня 2018 года не будет воды на 11 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".
"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Благодарим за понимание и просим прощения за временные неудобств. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - сообщает предприятие.
С 10:00 до 07:30 8 июня:
Напомним, в Киеве из-за отказа со стороны "Нафтогаза" заключать договор с вновь созданным предприятием "Киевтеплоэнерго" без горячей воды до сих пор остаются около 3 тысяч многоэтажек.