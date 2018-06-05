В Киеве до 8 июня отключат воду на 11 улицах

В связи с отключением воды в Киеве жителям столицы рекомендуют запастись водой

В Киеве в связи с плановыми отключениями водоснабжения в течение 5 июня и в течение 7 и до утра 8 июня 2018 года не будет воды на 11 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Благодарим за понимание и просим прощения за временные неудобств. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - сообщает предприятие.

5 июня

с 09:30 до 24:00 - ул. Константиновская, 13 (д/с), 8, 10 (ж/б)

7 июня

с 10.00 до 24.00 - ул. Ломоносова, 52-А, 52/3 (3, 4 подъезд), 54-А (ж/б);

С 10:00 до 07:30 8 июня:

ул. Соляная, 70 (ж/б);

ул. Лукьяновская, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 13 (д/с), 77, 79, 81, 21, 69/71, 65/67, 27, 63, 29-А, 24, 11, 9-Б, 62, 46;

ул. Трудовая, 7-Б;

ул. Олеговская, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 40, 42 (школа-интернат), 44, 38, 36, 34-В, 32, 22, 20, 18, 16, 14, 10;

пров. Лукьяновский, 3, 3-А, 6, 11;

ул. Глубочицкая, 27, 29/31, 33-37, 43, 63, 53, 67, 71, 101, 103, 44, 46, 48-52, 58;

пров. Косогорный, 4, 8, 8-А, 3-7, 9 (сизо);

ул. Петровская, 10, 12;

ул. Нижнеюрковская, 53 (котельная).

Напомним, в Киеве из-за отказа со стороны "Нафтогаза" заключать договор с вновь созданным предприятием "Киевтеплоэнерго" без горячей воды до сих пор остаются около 3 тысяч многоэтажек.