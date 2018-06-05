У Києві до 8 червня відключать воду на 11 вулицях

У зв’язку з відключенням води у Києві мешканцям столиці рекомендують запастися водою

У Києві в зв’язку з плановими відключеннями водопостачання протягом 5 червня та протягом 7 і до ранку 8 червня 2018 року не буде води на 11 вулицях. Про це йдеться у повідомлленні "Київводоканалу".

"Для надійної роботи систем водопостачання "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв'язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - повідомляє підприємство.

5 червня

з 09:30 до 24:00 - вул. Костянтинівська, 13 (д/с), 8, 10 (ж/б)

7 червня

з 10.00 до 24.00 - вул. Ломоносова, 52-А, 52/3 (3, 4 під’їзд), 54-А (ж/б);

Із 10:00 до 07:30 8 червня:

вул. Соляна, 70 (ж/б);

вул. Лук’янівська, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 13 (д/с), 77, 79, 81, 21, 69/71, 65/67, 27, 63, 29-А, 24, 11, 9-Б, 62, 46;

вул. Трудова, 7-Б;

вул. Олегівська, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 40, 42 (школа-інтернат), 44, 38, 36, 34-В, 32, 22, 20, 18, 16, 14, 10;

пров. Лук’янівський, 3, 3-А, 6, 11;

вул. Глибочицька, 27, 29/31, 33-37, 43, 63, 53, 67, 71, 101, 103, 44, 46, 48-52, 58;

пров. Косогірний, 4, 8, 8-А, 3-7, 9 (сізо);

вул. Петрівська, 10, 12;

вул. Нижньоюрківська, 53 (котельня).

Нагадаємо, у Києві через відмову з боку "Нафтогазу" укладати договір з новоствореним підприємством "Київтеплоенерго" без гарячої води досі залишаються близько 3 тисяч багатоповерхівок.