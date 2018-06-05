У Києві до 8 червня відключать воду на 11 вулицях

У зв’язку з відключенням води у Києві мешканцям столиці рекомендують запастися водою
У Києві в зв’язку з плановими відключеннями водопостачання протягом 5 червня та протягом 7 і до ранку 8 червня 2018 року не буде води на 11 вулицях. Про це йдеться у повідомлленні "Київводоканалу".
"Для надійної роботи систем водопостачання "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв'язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - повідомляє підприємство.
Із 10:00 до 07:30 8 червня:
Нагадаємо, у Києві через відмову з боку "Нафтогазу" укладати договір з новоствореним підприємством "Київтеплоенерго" без гарячої води досі залишаються близько 3 тисяч багатоповерхівок.