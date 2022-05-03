В Киеве более 30 посольств возобновили свою работу

По состоянию на вторник, 3 мая, в Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталия Стецика.
“Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. Сейчас 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу”, - сообщил он.
Также Стецик добавил, что с началом военной агрессии, Нацгвардия пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике.
Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего поражения, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.
“Подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны”, - добавил Стецик.
Стоит отметить, что о своем возвращении в Украину ранее заявляли посольства: Венгрии, Дании, Южной Кореи, Нидерландов, Британии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Австрии, Испании, Италии, Литвы, Турции, Словении и еще ряда стран.
Напомним, что по состоянию на 2 мая в Киеве работало 29 посольств. Таким образом дипломатические представительства различных стран довольно активно возвращаются в столицу.
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