В Киеве более 30 посольств возобновили свою работу

“Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. Сейчас 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу”, - сообщил он.

Также Стецик добавил, что с началом военной агрессии, Нацгвардия пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике.

Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего поражения, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.

“Подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны”, - добавил Стецик.

Стоит отметить, что о своем возвращении в Украину ранее заявляли посольства: Венгрии, Дании, Южной Кореи, Нидерландов, Британии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Австрии, Испании, Италии, Литвы, Турции, Словении и еще ряда стран.