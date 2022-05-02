Придется отказаться от всей торговли с РФ. Зеленский призвал ЕС готовиться к новым санкциям
Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ. Такой шаг должен стать фундаментом 6-го пакета санкций от ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.
Президент рассказал о совместной с ЕС работе над очередным пакетом санкций против РФ. Санкции должны включать в себя четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.
“Сейчас следует готовиться к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортные и импортные операции с Россией, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо”, - подчеркнул президент.
Напомним, что президент Владимир Зеленский прокомментировал очередное военное преступление России, нанесшей ракетный удар по Одессе.
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