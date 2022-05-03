У Києві понад 30 посольств відновили свою роботу

“Щодня дедалі більше дипмісій повертаються до України та столиці, щоб відновити роботу. Наразі 32 дипломатичні представництва вже повернулися до столиці”, - повідомив він.

Також Стецик додав, що з початком військової агресії, Нацгвардія переглянула схему охорони та оборони об'єктів та значно збільшила сили та засоби, а також додала патрулювання на броньованій техніці.

Особовий склад озброєний стрілецькою вогнепальною зброєю як ближньої, так і далекої поразки, а також має на озброєнні протитанкові засоби для знешкодження ворожої бронетехніки.

"Підрозділи бригади супроводжували колони дипломатичних представників та членів їхніх сімей, коли ті змушені були залишати Україну або змінювати місцезнаходження через війну", - додав Стецик.

Варто зазначити, що про своє повернення в Україну раніше заявляли посольства: Угорщини, Данії, Південної Кореї, Нідерландів, Британії, Азербайджану, Австрії, Нідерландів, Австрії, Іспанії, Італії, Литви, Туреччини та Словенії і ще низки країн.