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У Києві понад 30 посольств відновили свою роботу

Фото: МЗС України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на вівторок, 3 травня, до Києва повернулося 32 дипломатичних представництва. Зараз українська влада вживає заходів для покращення їхньої охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав Віталія Стецика.

“Щодня дедалі більше дипмісій повертаються до України та столиці, щоб відновити роботу. Наразі 32 дипломатичні представництва вже повернулися до столиці”, - повідомив він.

Також Стецик додав, що з початком військової агресії, Нацгвардія переглянула схему охорони та оборони об'єктів та значно збільшила сили та засоби, а також додала патрулювання на броньованій техніці.

Особовий склад озброєний стрілецькою вогнепальною зброєю як ближньої, так і далекої поразки, а також має на озброєнні протитанкові засоби для знешкодження ворожої бронетехніки.

"Підрозділи бригади супроводжували колони дипломатичних представників та членів їхніх сімей, коли ті змушені були залишати Україну або змінювати місцезнаходження через війну", - додав Стецик.

Варто зазначити, що про своє повернення в Україну раніше заявляли посольства: Угорщини, Данії, Південної Кореї, Нідерландів, Британії, Азербайджану, Австрії, Нідерландів, Австрії, Іспанії, Італії, Литви, Туреччини та Словенії і ще низки країн.

Нагадаємо, що станом на 2 травня у Києві працювало 29 посольств. Таким чином, дипломатичні представництва різних країн досить активно повертаються до столиці.

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