В Киеве 25-27 июня отключат воду на части проспекта Науки и 9 улицах

Водоснабжение будет отключено в связи с ремонтными работами

В Киеве 25-27 июня 2018 года в связи с ремонтными работами будет отключено водоснабжение на ряде улиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

25 июня

с 23:00 до 07:00 26 июня - ул. академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (ж/д), 8-А (д/с);

26 июня

с 10:00 до 19:00 - ул. Подлесная, 8 (психоневрологический интернат);

с 11:00 до 19:00 - ул. Туполева, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/б), 1 (ЖЭК), 1-А (д/с), 1-Б (мойка), 16 (магазин), 12-А (гаражи);

с 22:00 до 07:00 27 июня - ул. Бастионная, 9 (школа), 11, 11-А, 12, 13, 14, 14-А, 16 (ж/д); проул. Бастионный, 11, 15 (ж/б); ул. Тимирязевская, 2-А, 1 (Ботанический сад); ул. Выдубицкая, 40 (монастырь);

с 22:00 до 07:30 27 июня - ул. И. Франко, 9, 11, 13, 15, 17, 17-Б, 19, 19-Б, 21, 23, 17-В, 20, 22, 24, 26, 26-А, 28, 30; ул. Лысенко, 6, 6/19;

27 июня

с 10:00 до 24:00 - ул. Науки, 55-А, 59 (ж/б), 51 (АЗС), 51-А, 55 (гаражный кооператив), 53 (ДЭУ), 55-А (диспетчерская ТТУ);

с 11.00 до 04:00 28 июня - ул. Северо-Сырецкая, 1-3 (офисы).

Напомним, ранее сообщалось, что 12-14 июня в Киеве было отключено водоснабжение на 15 улицах.