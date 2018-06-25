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Інтерв'ю

У Києві 25-27 червня відключать воду на частині проспекту Науки та 9 вулицях

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 14:17
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водопостачання буде відключено у зв`язку з ремонтними роботами

У Києві 25-27 червня 2018 року у зв`язку з ремонтними роботами буде відключено водопостачання на низці вулиць. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київводоканалу".

25 червня

  • з 23:00 до 07:00 26 червня - вул. академіка Корольова, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (ж/б), 8-А (д/с);

26 червня

  • з 10:00 до 19:00 - вул. Підлісна, 8 (психоневрологічний інтернат);
  • з 11:00 до 19:00 - вул. Туполєва, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/б), 1 (ЖЕК), 1-А (д/с), 1-Б (мийка), 16 (магазин), 12-А (гаражі);
  • з 22:00 до 07:00 27 червня - вул. Бастіонна, 9 (школа), 11, 11-А, 12, 13, 14, 14-А, 16 (ж/б); пров. Бастіонний, 11, 15 (ж/б); вул. Тимірязєвська, 2-А, 1 (Ботанічний сад); вул. Видубицька, 40 (монастир);
  • з 22:00 до 07:30 27 червня - вул. І. Франка, 9, 11, 13, 15, 17, 17-Б, 19, 19-Б, 21, 23, 17-В, 20, 22, 24, 26, 26-А, 28, 30; вул. Лисенка, 6, 6/19;

27 червня

  • з 10:00 до 24:00 - просп. Науки, 55-А, 59 (ж/б), 51 (АЗС), 51-А, 55 (гаражний кооператив), 53 (ШЕУ), 55-А (диспетчерська ТТУ);
  • з 11.00 до 04:00 28 червня - вул. Північно-Сирецька, 1-3 (офіси).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12-14 червня у Києві було відключено водопостачання на 15 вулицях.

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Теги публікації: Київ, водоснабжение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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