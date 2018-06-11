Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве 12-14 июня отключат воду на 15 улицах

НовостиОбщество    11.06.2018 - 20:58
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Киевводоканал" рекомендует сделать запасы воды на эти дни

В Киеве в связи с ремонтом водопроводных сетей в течение 12-14 июня будет вдключено водоснабжения на 15 улицах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.

Добавим, что также до конца суток в понедельник, 11 июня, не будет воды в учебных корпусах КПИ по улице Борщаговская 124 и 126.

12 июня

С 9:00 до 18:00:

  • ул. Мишуги, 4 (ТЦ)

С 10:00 до 23:00:

  • ул. Большая Васильковская, 92 (школа), 88, 90 (ж / б), 94 (1 ввод на жил. дома)

С 10:00 до 23:00:

  • ул. А. Барбюса, 20/1 (офисы), 13-Б (посольство Ливана), 13, 22 (жил. дома)

13 июня

С 23:00 12 июня до 8:00 13 июня:

  • ул. Марганецкая, 22, 24 (жил. дома);
  • ул. Рогозовская, 6 (больница), 10-А (д / с), 4/16 (ЖЭУ-406)
  • ул. Марганецкая, 43-67 (ч. дома)
  • ул. Рогозовская
  • пер. Слесарный
  • пер. Остерский
  • ул. Остерская (частные дома)

14 июня

С 9:00 до 24:00:

  • ул. Полковая, 72 (жил. дома)

С 9:30 до 18:00:

  • ул. Вильямса, 6-д, 8-д (ж / б);
  • пер. Московский, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (жил.дома)

С 10:00 до 21:00:

  • ул. Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32;
  • ул. Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36;
  • ул. Байкальская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21;
  • ул. Елисейская, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (частные дома).

Напомним, в Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 10 июня восстановили подачу воды.

В Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили воду на 8 улицах Днепр частично остался без воды из-за аварии на трубопроводе
Теги публикации: водоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь