В Киеве 12-14 июня отключат воду на 15 улицах

"Киевводоканал" рекомендует сделать запасы воды на эти дни

В Киеве в связи с ремонтом водопроводных сетей в течение 12-14 июня будет вдключено водоснабжения на 15 улицах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.

Добавим, что также до конца суток в понедельник, 11 июня, не будет воды в учебных корпусах КПИ по улице Борщаговская 124 и 126.

12 июня

С 9:00 до 18:00:

ул. Мишуги, 4 (ТЦ)

С 10:00 до 23:00:

ул. Большая Васильковская, 92 (школа), 88, 90 (ж / б), 94 (1 ввод на жил. дома)

С 10:00 до 23:00:

ул. А. Барбюса, 20/1 (офисы), 13-Б (посольство Ливана), 13, 22 (жил. дома)

13 июня

С 23:00 12 июня до 8:00 13 июня:

ул. Марганецкая, 22, 24 (жил. дома);

ул. Рогозовская, 6 (больница), 10-А (д / с), 4/16 (ЖЭУ-406)

ул. Марганецкая, 43-67 (ч. дома)

ул. Рогозовская

пер. Слесарный

пер. Остерский

ул. Остерская (частные дома)

14 июня

С 9:00 до 24:00:

ул. Полковая, 72 (жил. дома)

С 9:30 до 18:00:

ул. Вильямса, 6-д, 8-д (ж / б);

пер. Московский, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (жил.дома)

С 10:00 до 21:00:

ул. Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32;

ул. Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36;

ул. Байкальская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21;

ул. Елисейская, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (частные дома).

Напомним, в Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 10 июня восстановили подачу воды.